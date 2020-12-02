Партия El Tiregi будет оппонировать партии «Нур Отан», заявил Альтаев

Бывший депутат мажилиса парламента Нуржан Альтаев заявил, что в случае регистрации политической партии El Tiregi, она будет конкурировать с правящей партией «Нур Отан».

«Мы планируем оппонировать именно политической партии «Нур Отан», потому что все остальные зарегистрированные партии, которые участвуют на выборах, они тоже по сути «дочки» «Нур Отан», - цитирует Альтаева агентство Sputnik Казахстан.

Также он высказался о том, будет ли претендовать на пост председателя партии.

«Выборы председателя будут проходить на съезде, но я не скрою, что от инициативной группы такое предложение было. Конечно, я не знаю, выберут меня или нет, я готов быть и рядовым членом этой партии, работать и помогать, потому что мне нравится платформа, которую я увидел, нравятся подходы инициативной группы. Если на съезде будет принято такое решение, то я готов возглавить эту партию», - отметил Альтаев.

По его информации, на прошлой неделе инициативная группа партии El Tiregi направила документы в министерство юстиции для регистрации политической партии. И после получения ответа от госоргана члены новой партии намерены провести съезд.

«Пока не знаем, зарегистрируют ли нас. В случае отказа наши юристы проверят на правомерность это решение», - отметил экс-мажилисмен.

«Чтобы зарегистрировать политическую партию, нужно будет собрать 20 тыс. человек. И мы считаем – это серьезный барьер. Для нас это не проблема. У нас много сторонников, нас поддерживают члены ассоциации во всех регионах страны. Если нужно, можем собрать и 200 тыс. человек», - заявил он.

Напомним, 27 ноября инициативная группа союза промышленников и предпринимателей El заявила о создании политической партии. Депутат мажилиса от партии «Нур Отан» Нуржан Альтаев объяснил необходимость создания партии тем, что в Казахстане еще нет политического плюрализма, а существующие политические партии он назвал «псевдопартиями» и «какими-то макетами».

Сегодня в связи с его высказываниями бюро политического совета столичного филиала «Нур Отана» постановило исключить Нуржана Альтаева из партии за дискредитирующие действия. Также прекращены его полномочия как депутата мажилиса парламента.