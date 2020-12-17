Главная Новости #Коронавирус 159 случаев коронавирусной пневмонии выявили в Казахстане 2020-12-17 09:52:00+06:00 306 Фото Дулата Есназара Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Понравилась новость, поделитесь с друзьями: Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Свежее из этой рубрики В Карагандинской области убирают санитарные посты Новости В Испании задержана группа подозреваемых в отмывании денег «русской мафии» Новости Еще 788 случаев коронавируса выявили в Казахстане Атырауская область вошла в «красную» зону по темпам распространения коронавируса Новости В Алматы участники разных движений собираются на площади Республики Новости В Казахстане за сутки зарегистрирован 181 случай коронавирусной пневмонии 749 случаев COVID-19 подтверждено за сутки в Казахстане Новости 59 человек скончались в Казахстане за минувшую неделю от коронавируса Новости Курс доллара на бирже вырос до 420 тенге Просматриваемые Новости 16.12.2020 В Алматы участники разных движений собираются на площади Республики Новости 13.12.2020 Шымкент обошел Алматы по темпам прироста населения Новости 14.12.2020 В работе сервисов Google произошел сбой Новости 14.12.2020 В Казахстане готовят новый пакет политических реформ Новости 11.12.2020 Совет Ассамблеи народа Казахстана выдвинул кандидатов в депутаты мажилиса Новости 12.12.2020 МИД Казахстана недоумевает по поводу высказываний российского парламентария