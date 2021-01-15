Его кандидатура поддержана депутатами единогласно
Нурлан Нигматулин избран спикером мажилиса
фото с сайта inform.kz

Тамара Вааль, Vласть

Нурлан Нигматулин останется спикером мажилиса парламента. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно.

Накануне к ходе заседания фракции партии «Нур Отан» в мажилисе председатель партии Нурсултан Назарбаев предложил его кандидатуру на этот пост. Сегодня на заседании мажилиса депутаты от всех фракций высказались в поддержку Нигматулина. Хотя лидер партии «Ак жол» Азат Перуашев заявил, что у них была своя кандидатура.

«Конечно, можно было бы для проформы выдвинуть и другого кандидата. Но будучи прагматиками, мы понимаем, что конкуренция с таким лидером парламентского большинства была бы простой формальностью. У нас была своя кандидатура на пост спикера, но после того, как данного человека выдвинуло парламентское большинство, мы решили поддержать его кандидатуру», - сказал Перуашев.

По результатам тайного голосования Нигматулин избран председателем мажилиса.

«Было роздано 100 бюллетеней, при раскрытии ящиков выявлено 100 бюллетней, недействительных нет, за проголосовали 100», - сообщил председатель счетной комиссии депутат Мухтар Ерман.

«Хочу поблагодарить, что вы избрали меня на такую высокую должность. Искренне благодарю вас. Для меня это большая ответственность, я буду стремиться выполняться задачи Елбасы и главы государства Касым-Жомарта Токаева, и постараюсь оправдать ваше и доверие наших избирателей. Постараюсь применить все свои знания и опыт в работе», - сказал Нигматулин.

Нурлан Нигматулин был председателем мажилиса в 2012-2014 годах и занимал этот пост с 2016 года.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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