Почти 22 тысячи человек с коронавирусом находятся в стационарах Казахстана

На 22 июля в Казахстане зафиксировано 225 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов, сообщает Минздрав.

Всего зарегистрировано 59 375 случаев пневмонии, скончались за все время 3 595 человек.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 64 человека, а всего – 5 308.

На 24 июля лечение от КВИ продолжают получать 75 005 человек (73 091 КВИ+ и 1 914 КВИ-), из них в стационарах – 21 681, на амбулаторном уровне – 53 324. Из числа заболевших находятся в тяжелом состоянии 1 325 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 287, на аппаратах ИВЛ – 175.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 582 013.