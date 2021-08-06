Углеродный налог ЕС для экспортеров негативно отразится на нефтегазовой сфере Казахстана, считают в Минэнерго

Углеродный налог, который страны Евросоюза планируют ввести для экспортеров с 2025 года, негативно отразится на нефтегазовой сфере Казахстана. Поэтому в министерстве энергетики страны не исключают поиска новых экспортных направлений, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр Жумабай Карагаев.

«На сегодняшний день есть основания полагать, что в последующем введение данного углеродного налога негативно отразится на нефтегазовой добывающей сфере. Первый вопрос, что есть альтернативные маршруты, – это не поставка углеродного сырья в страны ЕС, а рассматривать альтернативные маршруты – это Китай или же страны Юго-Восточной Азии», - сказал Карагаев.

Он напомнил, что основную часть экспорта нефти Казахстана составляют страны Евросоюза. И в случае применениями этими государствами углеродного налога, необходимо будет рассматривать альтернативные маршруты, то есть продавать свою нефть в другие страны.

Вместе с тем, отметил вице-министр, также необходимо рассматривать и вариант применения современных технологий в добыче. То есть показать странам ЕС, что при добыче сырья Казахстан оказывает небольшое воздействие на окружающую среду.