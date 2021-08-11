Экономика восстанавливается ускоренными темпами
Рост ВВП Казахстана по итогам 7 месяцев составил 2,7%
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Экономика Казахстана продолжает восстанавливаться, и по итогам семи месяцев рост составил 2,7%, сообщил в среду в ходе заседания правительства министр национальной экономики Асет Иргалиев.

«В январе – июле текущего года экономика Казахстана продолжила восстанавливаться ускоренными темпами и показала рост в 2,7%», - сказал Иргалиев.

В частности, рост в реальном секторе ускорился до 3,6%, деловая активность в сфере услуг выросла до 2%. Темп роста инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составил 18,3%, инвестиции выросли в строительстве в 2,3 раза, в обрабатывающей промышленности – на 83%, в сфере информации и связи – на 48%, в сельском хозяйстве – на 46%, в торговле – на 40%, в операциях с недвижимым имуществом на 16% и в транспорте – на 8,3%.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Вакцина «Спутник V» эффективна против штамма «Дельта» на 83%, заявил Минздрав России
Новости
При заболевании коронавирусом одного учащегося весь класс будет уходить на онлайн-обучение – МОН
Новости
Объекты образования не имеют права требовать с родителей паспорта вакцинации, заявили в профильном управлении столицы
Просматриваемые
Новости
Основатель группы компаний «Бипэк Авто – Азия Авто» объявлен в розыск
Новости
Полиция Алматы начала расследование по факту нарушения карантина казахстанскими звездами
Новости
Население Алматы превысило 2 млн. человек
Новости
Ревакцинацию от коронавируса в Казахстане могут начать с 1 октября
Новости
Алматинцы организовали сход против строительства бизнес-центра на месте сквера в Самале
Новости
МОН закрывает институт «Акмешит» в Кызылорде