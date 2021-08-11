Рост ВВП Казахстана по итогам 7 месяцев составил 2,7%

«В январе – июле текущего года экономика Казахстана продолжила восстанавливаться ускоренными темпами и показала рост в 2,7%», - сказал Иргалиев.

В частности, рост в реальном секторе ускорился до 3,6%, деловая активность в сфере услуг выросла до 2%. Темп роста инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составил 18,3%, инвестиции выросли в строительстве в 2,3 раза, в обрабатывающей промышленности – на 83%, в сфере информации и связи – на 48%, в сельском хозяйстве – на 46%, в торговле – на 40%, в операциях с недвижимым имуществом на 16% и в транспорте – на 8,3%.