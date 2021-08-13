Версия теракта пока не подтверждается
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В Воронеже взорвался автобус, пострадали 18 человек
Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Вечером 12 августа в Воронеже произошел взрыв в автобусе, пишет РБК. Пострадали 18 человек, одна из пострадавших скончалась. Версия теракта пока не подтверждается – поражающих элементов, которыми начиняют взрывные устройства, на месте не нашли.

Во время взрыва в автобусе находились 35 пассажиров, были заняты все сидячие места. Одна из пострадавших «с отрывом нижней трети голени» скончалась в больнице.

Изначально сообщалось, что, по предварительным данным, взорвался газ. Однако представитель перевозчика заявил что все автобусы в парке работают на дизеле.

«Автобус по паспорту дизельный», - также сообщили РБК в пресс-службе администрации Воронежа.

Вице-губернатор региона Сергей Соколов заявил, что пока ничто не указывает на теракт. В Национальном антитеррористическом комитете сказали РБК, что «отрабатываются различные версии произошедшего». На месте взрыва не нашли элементов, которыми обычно начиняют взрывные устройства, также не обнаружены проникающие отверстия в автобусе. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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