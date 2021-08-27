В Генпрокуратуре сообщили о пяти пострадавших сотрудниках надзорного органа при взрывах в воинской части

В момент взрывов боеприпасов в воинской части в Жамбылской области на месте находились 7 сотрудников прокуратуры, 6 получили ранения, один из них – Арман Капезов – скончался, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

«26 августа, получив информацию о пожаре в воинской части вблизи села Кайнар Байзакского района Жамбылской области, группа прокуроров из семи человек выехала на место происшествия для координации действий госорганов и оценки степени опасности населению. В момент нахождения на месте событий произошли взрывы боеприпасов, в результате которых шесть сотрудников прокуратуры Байзакского района и военной прокуратуры Южного региона получили различные телесные повреждения, один скончался», - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Погибший – военный прокурор Южного региона Главной военной прокуратуры Арман Капезов. По данным надзорного органа, он проработал в органах прокуратуры более 20 лет, за достижения на службе неоднократно поощрялся, в том числе государственной наградой. У Армана Капезова остались четверо детей.