Один из пострадавших в результате взрывов в воинской части под Таразом скончался в больнице

Один из пострадавших в результате взрывов в воинской части под Таразом 26 августа сегодня скончался от полученных травм в больнице. Об этом во вторник сообщили в министерстве обороны. Таким образом, число жертв ЧП выросло до 16-ти.

«7 сентября в городской больнице города Тараз в результате травм, полученных 26 августа при тушении пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области, скончался военнослужащий войсковой части 28349 капитан Кыргызалиев Ерлан Рыскулбекулы, 1983 года рождения», - говорится в сообщении.

В Минобороны сообщили, что Кыргызалиев был начальником отделения хранения боеприпасов и одним из первых приступил к работам по ликвидации возгорания на складе.

Вечером 26 августа в воинской части под Таразом загорелись склады с боеприпасами. В результате взрывов 98 человек получили ранения, 15 – погибли, один числится без вести пропавшим, жители трех близлежащих сел были эвакуированы. Через несколько дней после трагедии министр обороны Нурлан Ермекбаев подал в отставку, которую принял президент. Как сообщали в Минобороны, взорвавшиеся боеприпасы были вывезены из Арыси.