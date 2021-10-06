Директор павлодарского филиала Bank RBK найдена мертвой

49-летняя директор филиала Bank RBK в Павлодаре найдена мертвой, она совершила суицид, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Павлодарской области.

«По данному факту проводится досудебное расследование по статье 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан (доведение лица до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего). Назначены экспертизы», - сообщили в пресс-службе ДП.

По данным других СМИ, которые ссылаются на полицию, женщина спрыгнула с 8 этажа.

В Bank RBK, комментируя инцидент, подчеркнули, что «банк оказывает полное содействие следствию в работе по установлению причин произошедшего».

«До окончания этой работы банк просит воздержаться от распространения непроверенной информации», - говорится в сообщении банка.