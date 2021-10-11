Суд вынес приговор 13 активистам, обвиненных в участии в ДВК и «Коше партиясы»

Суд в Алматы в понедельник огласил приговор по делу 13 активистов, которых обвиняли в организации и участии в деятельности движения ДВК и «Коше партиямы», ранее признанных казахстанским судом экстремистскими.

Четверо обвиняемых - Асхат Жексебаев, Кайрат Кылышев, Абай Бегимбетов, Ноян Рахимжанов – приговорены к пяти годам лишения свободы каждый. Это один из наиболее жестких приговоров для обвиняемых в участии в оппозиционных движениях в истории. До этого лишь однажды активисты получили больший срок, при этом тогда их обвиняли в подготовке к организации беспорядков на основе видео, где не были видны лица обвиняемых.

Еще двое обвиняемых - Диана Баймагамбетова и Даметкан Аспандиярова – получили по два года ограничения свободы. При этом Баймагамбетова с конца прошлого года содержалась в следственном изоляторе вместо с четырьмя другими обвиняемыми, получившими реальные сроки.

Еще семеро человек приговорены к одному году ограничения свободы. Все они во время следствия и суда находились под подпиской о невыезде и домашним арестом.

Процесс над 13 активистами стал одним из наиболее крупных политических процессов последних лет. До этого многих других обвиняемых в участии в запрещенных судом движениях судили по одному. В последние месяцы несколько активистов в разных регионах получили реальные сроки лишения свободы, большинство – по-прежнему приговариваются к ограничению свободы. Во всех случаях суд также запрещает осужденным участвовать в общественно-политической жизни страны.