Казахстану не удалось диверсифицировать экономику – Токаев

Казахстану не удалось построить диверсифицированную экономику, заявил на встречи с представителями бизнеса президент Касым-Жомарт Токаев. По его словам, «за внешним благополучием мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие», передает «Казинформ» .

«Оглядываясь назад, можно условно выделить два экономических перелома. Первый – переход с плановой на рыночную экономику. Через серьезные потрясения и потери Казахстан смог подняться, адаптироваться, проведя болезненные, но необходимые реформы», - сказал Токаев.

Финансировались эти преобразования за счет приватизации государственного имущества, оставшегося в наследство от советского прошлого, напомнил он, и «на этом фундаменте зародился новый класс отечественного предпринимательства».

«Второй перелом был связан с сырьевым суперциклом нулевых годов. Экономика смогла встроиться в глобальные процессы, иностранным инвесторам были созданы условия, которые позволили привлечь большие средства в страну, в первую очередь, в добывающую отрасль и банковскую сферу. Эти финансы питали казахстанскую экономику и придали ей стабильность и предоставили возможность выстроить социально ориентированное гсударство. Но за внешним благополучием мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие. Мы стали менее мобильными в трансформации, качественные преобразования наталкивались на интересы различных групп, которые противились таким преобразованиям. В результате диверсифицированную экономику мы так и не построили», - продолжил президент.

Он подчеркнул, что будет продолжать политическую трансформацию и модернизации общества, а также переход к рыночной социально-ориентированной и диверсифицированной экономике.

«Недавно я сделал заявление о том, что никакого отхода от магистрального курса политической трансформации не будет. Я как глава государства буду продолжать политику политической трансформации и модернизации нашего общества. Поэтому над программой экономических реформ надо работать вместе. Направление реформ задано. Переход к рыночной социально-ориентированной и диверсифицированной экономике», - сказал Токаев.

Он добавил, что «задача строительства диверсифицированной экономики по-прежнему актуальна», потому как «ни одна устойчивая экономика не может существовать без сильного производственного сектора».

«Тезис о безальтернативности индустриализации не потерял остроты. Почему же за десятилетия работы прорыва так и не произошло? Основная ошибка состояла в том, что этим главным образом занималось государство», - сказал Токаев.

Он пояснил, что на решение структурных проблем ушли огромные средства, в том числе, принадлежавшие квазигосударственным структурам, тогда как «инициатива должна была идти от бизнеса, в первую очередь от крупного бизнеса, но этого не случилось».

«Государственный сектор – это всего лишь часть экономической системы государства. Расходная часть республиканского бюджета со всеми его статьями – пенсии, гособязательства и бюджет развития – составляют около 15 трлн тенге, или менее 20% ВВП. Все остальное формируется рынком – большими и малыми предприятиями. Поэтому вновь подчеркиваю – положительные изменения в развитии страны во многом зависят от бизнеса», - резюмировал президент.