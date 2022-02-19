Привлечь к уголовной ответственности семью Назарбаева по закону нельзя, но расследовать деятельность можно – глава Минюста

В отношении семьи бывшего президента Нурсултана Назарбаева можно проводить расследования, в том числе по фактам вывода капитала из страны, но их по закону нельзя привлекать к уголовной ответственности, заявил в ходе встречи с представителями СМИ министр юстиции Канат Мусин.

«Знаете, закон-то защищает не от расследования, а от уголовного наказания. От расследования никто не защищен. Я говорю так, как написано в законе. Там речь идет об уголовной ответственности, а о том, чтобы расследовать эти преступления (речи нет - V)», - отметил Мусин.

Глава Минюста, что законодательной инициативой в Казахстане обладают мажили, президента и правительство и только они могут выступить с предложением отменить закон о первом президенте.

Но в целом, признал глава Минюста, вопрос отмены данного закона – сложный, как в юридическом плане, так и в моральном.

«Потому что никто не станет отрицать того факта, что Казахстан стал таким, каким он не был 30 лет назад. Правильно? Как говорил Остап Бендер – это общеизвестный факт. Необходимость принятия какого-то закона, она всегда диктуется состоянием общества. Не в том плане, насколько оно накалено, или требует чего-то, или раздражено чем-то. Нет. Жизнь постоянно развивается. Всегда развивалась. Появляются новые отношения в этой сфере, в этой, и их необходимо регулировать. Так и рождаются законы. Закон может быть отменен только парламентом, который его принял. То есть, парламент может принять решение, что такой закон должен утратить силу», - заметил Мусин.

В законе о первом президенте говорится, что он не только не может быть привлечен к ответственности, но «и быть подвергнут задержанию, аресту и содержаться под стражей, обыску, допросу либо личному досмотру».

Неприкосновенность распространяется также на все имущество принадлежащее на праве частной собственности бывшему президенту и совместно проживающим с ним членам его семьи, а также на используемые ими жилые и служебные помещения, служебный транспорт, средства связи, переписку, принадлежащие им документы. Неприкосновенность также распространяется на имущество, принадлежащее всем учреждаемым им юридическим лицам.

После январских событий парламент внес поправки в закон о первом президенте, которые отменили пожизненное право Назарбаева руководить Совбезом и Ассамблеей народа Казахстана. Фактически они узаконили уже произошедшее, так как бывший президент оставил эти посты ранее.

Действующий президент Касым-Жомарт Токаев в последних выступления призывал помнить о роли предшественника в становлении Казахстана как независимого государства и предлагал оставить оценки его работе истории. При этом в своем последнем интервью, говоря о законе о первом президенте, Токаев отметил, что сейчас в таких законах необходимости нет.

Большинство родственников Назарбаева с начала января покинули свои посты во власти и национальных компаниях. Не сложила к этому моменту депутатский мандат дочь бывшего президента Дарига Назарбаева. При этом в парламенте она ни разу с конца декабря не появлялась, ссылаясь сначала на заражение коронавирусом, а затем – на восстановление от его последствий.