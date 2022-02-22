Казахстан будет придерживаться нейтралитета в вопросе «ДНР» и «ЛНР» – МИД

Вопрос признания Казахстаном «Донецкой Народной Республики» и «Луганской Народной Республики» на повестке не стоит, заявил во вторник журналистам в кулуарах заседания правительства заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди.

«Такой вопрос не стоит. Мы придерживаемся основ международного права и принципов ООН», - сказал Тлеуберди, отвечая на вопрос, признает ли Казахстан независимость этих территорий.

Он также отметил, что по данному вопросу страна будет придерживаться нейтралитета.

Не стоит на повестке и вопрос отправки в Украину казахстанских войск, добавил Тлебуреди. При этом «официальная позиция Казахстана сейчас обсуждается», отметили министр.

«Нужно исходить из анализа причин, почему Россия приняла такое решение. Во-первых, понятно, что отсутствуют договоренности между Западом и Россией по системе безопасности. Во-вторых, участники нормандского формата не способны и не достигли взаимопонимания по путям реализации минских соглашений. Это тоже одна из причин. Третья причина: мы говорим о гуманитарном кризисе в “ДНР” и “ЛНР”. То есть потоки беженцев сейчас направились из этих республик в сторону России. Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается. В ближайшие часы состоится Совет безопасности, на котором мы официально примем позицию. Но должен заверить: вопрос о признании Казахстаном “ДНР” и “ЛНР” не стоит. Мы исходим из основ международного права», - отметил глава МИД.