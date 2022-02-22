18 иностранцев задержано по фактам массовых беспорядков в Казахстане – Азимова

«В числе арестованных в связи с массовыми беспорядками и в следственных изоляторах в настоящее время находятся 18 иностранных граждан. Из них 14 граждан Узбекистана, двое – из России и двое граждан Кыргызстана», - сообщила Азимова.

Она отметила, что выявлены случаи несвоевременного доступа к питьевой воде и недостаточного доступа к питанию в первые 48 часов после 6 января. В изоляторах временного содержания и дополнительных помещениях, куда доставлялись задержанные, это было связана с большим количеством задержанных. В последующем, как заверила уполномоченный по правам человека, ситуация стабилизировалась. Всем арестованным уже после 10 января было разрешено получать передачи из дома.

Вместе с тем в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях среди арестованных были несовершеннолетние граждане в возрасте 16-17 лет. Азимова не стала уточнять их количество, но отметила, что «обвинения, предъявленные им, достаточно серьезные и касаются участия в массовых беспорядках, захвате зданий и оружии».

«Однако согласно Конвенции о правах ребенка, участником которой является Казахстан, несовершеннолетие могут быть задержаны в связи с совершением преступления, только в случае крайней необходимости и на короткое время. Практически все несовершеннолетние попали в орбиту уголовного правосудия впервые. Под поручительство родителей дети были позднее освобождены. За исключением одного несовершеннолетнего в городе Тараз. В отношении него пока не завершена прокурорская проверка», - рассказала она.