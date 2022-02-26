NBC утверждает, что Казахстан отказался отправить свои войска в Украину

Американский телеканал NBC утверждает , что Казахстан отказался направить в Украину свои войска в ответ на соответствующую просьбу России. Телеканал ссылается на некое официальное лицо, не называя его.

В МИД Казахстана не ответили на просьбу Vласти прокомментировать эти сообщения.

Об официальном запросе России к Казахстану направить войска в Украину тоже ничего неизвестно.

NBC в конце своего сообщения ссылается на Национальный совет безопасности, который приветствует решение Казахстана не отправлять войска в Украину и не признавать «ДНР» и «ЛНР». Вероятно, под Национальным советом безопасности телеканал имеет в виду украинский СНБО, который минувшей ночью выпустил такое сообщение в Telegram-канале "Оперативний ЗСУ".

Единственным официальным лицом, которое комментировало на высоком уровне возможность участия войск Казахстана в событиях был спикер сената Маулен Ашимбаев, который в четверг говорил о возможности задействовать в событиях войска ОДКБ.

«В соответствии с уставом Организации Договора о коллективной безопасности миротворческие силы стран ОДКБ, войска стран ОДКБ могут применяться только на территории стран-участниц. Зона конфликта не входит в территорию стран участниц. Поэтому мы не имеем (права – V) в соответствии с этими договорами, в соответствии с ратифицированными соглашениями направлять миротворцев в рамках ОДКБ в зону конфликта. Но если какая-то ситуация возникает, и на уровне ООН принимается решение в рамках мандата ООН, Казахстан может направлять миротворцев в любую точку мира, если на это будет решение», - заявил тогда Ашимбаев.

Неизвестно, стал ли этот его комментарий основой для вывода, который сделал СНБО Украины – неизвестно.

Глава МИД Казахстана до начала войны заявлял, что республика будет придерживаться нейтралитета в событиях, а вопрос признания «ДНР» и «ЛНР» «на повестке дня не стоит». После начала боевых действий МИД и другие госорганы не говорили об изменении официальной позиции страны.