Казахстан не поддерживает ни Россию, ни Украину – Минобороны

Казахстан придерживается нейтралитета в конфликте России и Украины и не поддерживает ни одну из сторон, заявил в четверг журналистам в кулуарах пленарного заседания сената заместитель министра обороны Султан Камалетдинов.

«Конфликт России и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону. В этом плане никаких вопросов быть не может», - подчеркнул Камалетдинов.

Отвечая на вопрос, готовы ли казахстанские войска на случай, если ситуация в Украине повторится в нашей стране, он отметил, что «этот вопрос всех беспокоит».

«Мы надеемся, что вооруженные силы, как заверил вчера на совещании министр, готовы к выполнению поставленных задач», - выразил надежду замминистра.

Позже в Минобороны заявили, что решение о направлении воинского контингента Вооруженных сил Казахстана для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности принимает парламент на основании соответствующего предложения президента страны.

«До принятия соответствующего постановления парламента министерство обороны не имеет полномочий для направления воинского контингента в то или иное государство. Переговоры по данному вопросу министерство обороны Казахстана не проводит», - подчеркнули в ведомстве.