На нем уже не менее полутора тысяч человек
В Алматы проходит массовый митинг в поддержку Украины
Фото Юны Коростелёвой

В Алматы в воскресенье проходит согласованный акиматом митинг в поддержку Украины и против российской агрессии, он собрал к началу не менее полутора тысяч человек, передают корреспонденты Vласти.

Собравшиеся в начале митинга исполнили гимны Казахстана и Украины. Они держат в руках флаги двух стран и многочисленные плакаты.

На подъездах к скверу за кинотеатром "Сары-Арка", где проходит митинг - огромные пробки, люди продолжают прибывать к месту акции.

После начала российского вторжения на территорию Украины 24 февраля в Алматы несколько дней активисты собирались у российского консульства, затем - у памятника Тарасу Шевченко. Нынешняя акция - первый официально согласованный митинг против войны в Украине.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Репортер Vласти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Жители Есильского района столицы вновь протестуют против застройки линейного парка
Новости
Нацбанк и KASE приняли решение изменить регламент торгов на бирже по доллару
Новости
Депутат «Аманата» предложил Нацбанку исключить свое участие в торгах на Kase
Новости
В Алматы проходит массовый митинг в поддержку Украины
Новости
Курс доллара на бирже вырос до 495 тенге
Новости
В Алматы проходит митинг за регистрацию политических партий