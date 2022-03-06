В Алматы проходит массовый митинг в поддержку Украины

В Алматы в воскресенье проходит согласованный акиматом митинг в поддержку Украины и против российской агрессии, он собрал к началу не менее полутора тысяч человек, передают корреспонденты Vласти.

Собравшиеся в начале митинга исполнили гимны Казахстана и Украины. Они держат в руках флаги двух стран и многочисленные плакаты.

На подъездах к скверу за кинотеатром "Сары-Арка", где проходит митинг - огромные пробки, люди продолжают прибывать к месту акции.

После начала российского вторжения на территорию Украины 24 февраля в Алматы несколько дней активисты собирались у российского консульства, затем - у памятника Тарасу Шевченко. Нынешняя акция - первый официально согласованный митинг против войны в Украине.