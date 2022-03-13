Они будут осуществляться уже с 13 марта, на сайте компании также откроется возможность бронировать билеты на другие даты
Qazaq Air возобновляет рейсы в Россию
Фото Тамары Вааль

Авиакомпания Qazaq Air возобновляет рейсы в Россию. Она планирует осуществлять их уже с 13 марта, а также открывает возможность бронировать билеты на другие даты, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Авиакомпания Qazaq Air уведомляет, что все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта 2022 года и доступны для бронирования билетов через веб-сайт», − говорится в сообщении компании.

В субботу Qazaq Air сообщала, что получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве. В связи с этим авиаперевозчик приостановил рейсы между странами, в том числе планировавшийся 12 марта рейс в Новосибирск.

В пятницу о прекращении полетов в Россию сообщила крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana. Другой авиаперевозчик – Scat – напротив решил увеличить число рейсов в Россию и открыть новые.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Казахстане кардинально пересмотрят механизмы предоставления и покупки жилья через «Отбасы банк»
Новости
В Алматы проходит массовый митинг в поддержку Украины
Новости
Air Astana полностью приостанавливает авиасообщение с Россией
Новости
Нацбанк и KASE вновь меняют регламент торгов долларом
Новости
Кинотеатры сети Kinopark и Kinoplex в Казахстане приостановят работу
Новости
Курс доллара на бирже вырос до 510 тенге