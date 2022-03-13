Авиакомпания Qazaq Air возобновляет рейсы в Россию. Она планирует осуществлять их уже с 13 марта, а также открывает возможность бронировать билеты на другие даты, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Авиакомпания Qazaq Air уведомляет, что все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта 2022 года и доступны для бронирования билетов через веб-сайт», − говорится в сообщении компании.

В субботу Qazaq Air сообщала, что получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве. В связи с этим авиаперевозчик приостановил рейсы между странами, в том числе планировавшийся 12 марта рейс в Новосибирск.

В пятницу о прекращении полетов в Россию сообщила крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana. Другой авиаперевозчик – Scat – напротив решил увеличить число рейсов в Россию и открыть новые.