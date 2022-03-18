Импортные таможенные пошлины будут зачислять в Казахстан по-прежнему в долларах

По итогам переговоров со странами ЕАЭС было принято решение, что импортные таможенные пошлины будут зачислять в Казахстан в долларах, в Россию и Беларусь – в рублях, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Договором о Евразийском экономическом союзе предусмотрены обязательства стран ЕАЭС по сбору и взаимному перечислению импортных таможенных пошлин в бюджеты друг друга. Такой механизм един в каждом государстве и включает основные этапы: сбор сумм импортных пошлин в национальных валютах с поступающих из третьих стран товаров; расщепление поступивших сумм импортных пошлин в соответствии с установленными коэффициентами, ее конвертация в доллары США и последующее направление их в государства-члены ЕАЭС. Однако сейчас, в связи с наложенными на Россию санкциями, перечисление ввозных таможенных пошлин в Российскую Федерацию и Беларусь в долларах невозможно.

№По итогам состоявшихся переговоров был поддержан казахстанский вариант: для зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин в Российскую Федерацию и Республику Беларусь будут использоваться российские рубли по курсу национальных банков-отправителей. В Республику Казахстан, а также Республику Армения и Кыргызскую Республику собираемые импортные таможенные пошлины будут распределяться и зачисляться, как и ранее, – в долларах США», - указывается в сообщении.