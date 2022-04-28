В Казахстане упростят процедуру организации переговоров при трудовых конфликтах

В последнее время в Казахстане трудовые конфликты стали переходить в стихийные забастовки с приостановкой деятельности предприятий. Для сглаживания ситуации министерство труда и социальной защиты населения ожидает, что до конца года парламент примет закон, которым будет снижено число подписантов при выдвижении требований от трудовых коллективов, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель председателя комитета труда, социальной защиты и миграции министерства труда и социальной защиты населения РК – главный государственный инспектор труда Толеген Оспанкулов.

«В последнее время, особенно в Мангистауской области, отмечаются трудовые конфликты, которые переходят в стихийные забастовки с приостановкой деятельности предприятий. В принципе, выдвигать свои требования – это право каждого человека и каждого работника, они имеют право выдвигать свои требования. При этом есть Трудовой кодекс, есть законодательные акты, в соответствии с которыми предусмотрен алгоритм, как необходимо работникам выдвигать свои требования», - сказал Оспанкулов.

По его данным, в 2021 году трудовые коллективы провели 31 акцию протеста, в 2022 году – уже 34, однако все они прошли без соблюдения требований, которые предусмотрены трудовым законодательством.

«Мы призываем во время разъяснительной работы, когда мы посещаем регионы, если примирительные разговоры не приведут к какому-то консенсусу, необходимо идти дальше, дальше – это будет примирительная комиссия и трудовой арбитраж, где уже в разрешении данного вопроса будут задействованы местные исполнительные органы, вплоть до судебных органов», - объяснил главный госинспектор труда.

Вместе с тем, напомнил он, на сегодняшний день установлен кворум для выдвижения требований. Данный документ должны подписать не менее двух третей от общего количества работников. Однако в Минтруда планируют снизить этот порог.

«С учетом того, что сегодня такое количество собрать очень трудно, мы вносим в трудовое законодательство изменения, которые будут касаться того, чтобы снизить этот порог с двух трети до 50%. Мы думаем, что эти меры позволят проводить требования работников в рамках законодательства», - подчеркнул Оспанкулов.

Таким образом, считает он, законодательно государство упростит процедуру организации переговоров, будет усилен институт согласительной комиссии и трудового арбитража, а также будет усилена роль профессиональных союзов в решении трудовых споров. По словам главного госинспектора, данные поправки будут приняты до конца 2022 года.