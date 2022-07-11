Поправки, ужесточающие наказание за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, подписал Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий ответственность граждан за неповиновение представителям правоохранительных органов. Поправки также направлены на усиление наказания для руководителей силовых структур при бездействии по службе и увеличивают социальную защищенность полицейских и сотрудников других специальных органов, сообщает в понедельник сайт Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы, повышения правовой и социальной защищенности и ответственности сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих, межведомственной координации, самостоятельности органов внутренних дел, усиления ответственности за отдельные уголовные правонарушения и оборота оружия», - говорится в сообщении.

В частности, поправками в Уголовный кодекс ужесточается ответственность за неповиновение представителю власти, применение насилия в отношении него, посягательство на жизнь сотрудника – при массовых беспорядках в условиях ЧП и в зоне проведения антитеррористической операции. Также повышается ответственность за угрозу и насилие при вышеназванных обстоятельствах.

Второй блок поправок решает вопросы усиления самостоятельности силовых структур при принятии решений и повышения ответственности их руководителей. Внесены изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, законы «О чрезвычайном положении», «О военном положении», «О Нацгвардии» и другие.

«Вводится уголовная ответственность за новые составы. К примеру, за нарушения по статье 370-1, “Бездействие по службе лица, занимающего ответственную государственную должность, или иного руководителя правоохранительного или специального государственного органа”, следует наказание в виде ограничения свободы на срок до семи лет либо лишения свободы на тот же срок. Следующая – статья 370-2, “Отказ или уклонение сотрудника правоохранительного или специального государственного органа от исполнения обязанностей службы”, которая предусматривает наказание от штрафа в размере 120 МРП до более жесткого в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Думаю, что эти статьи не требуют комментария. Их названия говорят сами за себя», - ранее сообщала в мажилисе депутат Гульнара Бижанова.

Законом вводится статья 452-1 – «Бездействие по службе начальника», по которой предусматривается ответственность до семи лет лишения свободы, «когда в условиях чрезвычайного положения существует прямая угроза жизни и здоровью мирного населения, происходит захват зданий, разгром имущества, мародерства, а при этом местные начальники бездействуют».

Кроме того, вводится персональная ответственность руководителей госорганов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций социального характера. Президент наделяется дополнительными полномочиями по обеспечению режимов ЧП и ЧС социального характера.

Законом усилены и полномочия службы государственной охраны, которая впредь «без оглядки на оперштаб, госкомиссию или коменданта» наделена правом проводить охранные и оперативные мероприятия, привлекать силы и средства других госорганов. Также исключается проблема материально-технического обеспечения войск при переброске вне мест постоянной дислокации.

Третий блок поправок направлен на социальное обеспечение сотрудников и их семей в особо сложных случаях. Поддержана инициатива по индексации зарплаты сотрудников правоохранительных органов раз в три года, начиная с 2025 года. В случае гибели, семье погибшего сотрудника будут выплачиваться ежемесячные выплаты, исходя из денежного содержания погибшего сотрудника. Аналогичные выплаты будут получать сотрудники, которые из-за увечья не смогут продолжить службу в органах. А дети погибших и ставших инвалидами сотрудников будут получать образовательные гранты в любом вузе страны.