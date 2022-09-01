Он примет участие в нескольких саммитах
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Путина ждут в Казахстане в середине октября
Фото Жанары Каримовой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг вечером поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, информирует Акорда.

Токаев поблагодарил Путина за согласие принять участие в серии саммитов, которая состоится в Астане в середине октября. В это время в столице Казахстана пройдут саммиты СНГ, СВМДА, а также "Центральная Азия - Россия".

Президенты "отметили эффективное взаимодействие правительств по реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне", сообщила также Акорда.

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