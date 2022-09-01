Путина ждут в Казахстане в середине октября

Он примет участие в нескольких саммитах
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг вечером поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, информирует Акорда.
Еще по теме:
- Токаев не видит оснований для «пессимистических прогнозов» по развитию сотрудничества Казахстана с Россией
- Россия может отказаться от контрольной доли в Евразийском банке развития из-за угрозы санкций против института
- Помощник Медведева объяснил его провокационный пост в соцсети взломом аккаунта
- Россия может выделить почти $31 млрд на реализацию железнодорожных проектов в Казахстане, Китае и Монголии
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые