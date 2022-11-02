В ближайшие три дня в Казахстане ожидаются осадки

3 – 5 ноября в Казахстане ожидаются осадки в виде дождя и снега, в некоторых районах – сильные. Также прогнозируются туман, гололед, усиление ветра, сообщает «Казгидромет».

«В предстоящие дни погоду Казахстана будет определять малоподвижный Северо-западный циклон с большими запасами влаги, с которым ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, днем 4, ночью 5 ноября на северо-западе, севере, днем 4, сутки 5 ноября в горных и предгорных районах юга, юго-востока республики ожидаются сильные осадки, 5 ноября ночью на юго-западе Казахстана пройдет сильный дождь», - говорится в прогнозе.

Также синоптики прогнозируют по республике туман, гололед, усиление ветра в северо-западных, северных регионах с низовой метелью. При этом резких изменений в температурном фоне не ожидается.