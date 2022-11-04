Температура воздуха понизится
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Дожди и снег ожидаются в Казахстане в выходные
фото Власти

5 – 7 ноября в Казахстане сохранится неустойчивая погода: ожидаются дожди, снег, в некоторых регионах – сильные осадки. Также понизится температура воздуха, сообщает «Казгидромет».

«В ближайшие дни на территорию Казахстана сохранит свое влияние Атлантический циклон и связанные с ним фронтальные разделы, в связи с чем по-прежнему сохраняется осенняя неустойчивая погода, пройдут осадки (дождь, снег), на северо-западе, севере и в центре страны в виде снега, 5 ноября в Северо-Казахстанской области – сильный снег, 6 ноября в Восточно-Казахстанской, 7-8 ноября в южных областях страны – сильные осадки (дождь, снег)», - сообщают синоптики.

Также по республике ожидаются туман, гололед, порывистый ветер, в северной половине с метелью. 7 ноября, с вторжением Северо-Западного антициклона, на западе республики ожидается прекращение осадков.

На западе ночью -5+5°С, днем постепенное понижение до -2+5°С; на северо-западе, севере небольшое понижение ночью до 0-8°С, днем до -5+2°С; на востоке ночью температура понизится до -7+2°С, днем до -3+5°С; в центре ночью 0-8°С, днем -3+5°С; на юге ночью 0-10°С, днем +3+12°С; на юго-востоке ночью 0+8°С, в горных районах 0-5°С, днем +10+15°С, в горных районах +3+8°С.

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