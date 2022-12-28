В Карагандинской области сошли с рельсов 19 грузовых вагонов

Задержано два пассажирских поезда
В Карагандинской области на участке Караганда – Акадыр сошли с рельсов 19 грузовых вагонов, сообщила пресс-служба КТЖ.
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