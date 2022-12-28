Задержано два пассажирских поезда
В Карагандинской области сошли с рельсов 19 грузовых вагонов
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

В Карагандинской области на участке Караганда – Акадыр сошли с рельсов 19 грузовых вагонов, сообщила пресс-служба КТЖ.

«28 декабря в 07 часов 45 минут на станции Карабас участка Караганда – Акадыр в грузовом поезде произошел сход с рельсов 19-ти вагонов. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, сход произошел из-за заклинивания колесной пары первого зерновоза, принадлежащего частному собственнику. Движение поездов на этом участке организовано по соседнему пути, при этом задержано два пассажирских поезда по станциям Кулайгыр и Караганда.

Для ликвидации последствий схода задействованы три восстановительных поезда станций Караганда, Жана-Арка, Астана. А для расследования обстоятельств случившегося в АО «НК «ҚТЖ» создана специальная комиссия.

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