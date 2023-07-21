Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу по делу о Малом Талдыколе

Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу Коалиции корпоративных юристов Aqiqat по делу об установлении водоохранных зон и полос на Малом Талдыколе.

«Судебная коллегия постановила: постановление судебной коллегии по административным делам суда города Астаны от 2 декабря 2022 года по данному административному делу оставить в силе. Кассационную жалобу ОО – без удовлетворения» – сказал судья.

Кассационная жалоба была подана ОО «Коалиция корпоративных юристов Aqiqat» на решение специализированного межрайонного административного суда города Астана от 11 июля 2022 года и постановление судебной коллегии по административным делам суда города Астаны от 2 декабря 2022 года. Суд первой инстанции принял решение сохранить три участка озера из семи, суд второй инстанции принял решение о сохранении лишь одного участка.

Истец просил суд изменить решения, обязать акимат Астаны установить водоохранные зоны и полосы по всей группы озер Малый Талдыколь как водного объекта, взяв за основу границы, предложенные соответствующим проектом установления водохранных зон и полос на группе озер Малый Талдыколь от 2019 года.

Руководитель ОО «Коалиция корпоратвиных юристов Aqiqat» Аскар Калдыбаев не согласился с решением Верховного суда. По мнению Калдыбаева, суд руководствовался социальным аспектом и защитой дольщиков.

«Акиматом и застройщиком были нарушены нормы законодательства, Экологического кодекса, Водного кодекса, в конце концов, Конституции. Нарушены были нормы закона об архитектуре и градостроительной деятельности, когда на озерах и прилегающих территориях произошли строительство, засыпка озер и возведение здании. В соответствии с законом данные здания должны были быть снесены как незаконные здания, которые построены на территории водных объектов. Многие объекты не были заданы в эксплуатацию. В большей мере здесь страдают строительные компании и могут потерять много денег. Дольщик при их наличии имели право требовать возмещение убытков со строительных компаний и с акимата. Правовые механизмы защиты прав есть», - пояснил Калдыбаев.