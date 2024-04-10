Уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ предлагают ввести депутаты от правящей партии

Депутаты мажилиса от партии Amanat Едил Жанбыршин и Самат Мусабаев предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

В частности, такая поправка в статью 174 Уголовного кодекса («Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни») появилась в сравнительной таблице к законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам масс-медиа». Депутаты предложили дополнить словами «в том числе путем пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» часть первую статьи 174.

В статье 14 закона «О порядке организации и проведения мирных собраний» предлагается дополнить причины отказа по причине пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

В качестве обоснования по всем поправкам депутаты приводят статью 1 Кодекса о браке (супружестве) и семье: «Под браком (супружеством) действующее законодательство Казахстана признает равноправный союз между мужчиной и женщиной, заключенный при свободном и полном согласии сторон в установленном законом РК порядке, с целью создания семьи, порождающий имущественные и личные неимущественные права и обязанности между супругами».

Поэтому, считают Жанбыршин и Мусабаев, для казахстанского общества традиционная семья – это союз мужчины и женщины и их дети, в том числе усыновленные.

«Поэтому необходимо запретить пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», - отмечают мажилисмены.

Напомним, 5 апреля депутаты мажилиса от партии Amanat Асхат Аймагамбетов и Жанарбек Ашимжанов предложили поправку в закон «О масс-медиа», устанавливающую запрет для СМИ писать о представителях ЛГБТ. По их мнению, это может быть приравнено к пропаганде и грозит приостановлением или прекращением деятельности для медиа. При депутат Ашимжанов заверял, что речь идет только о пропаганде.

Отметим, что часть 1 статьи 174 Уголовного кодекса предусматривать наказание в виде штрафа в размере от 2 000 до 7 000 МРП, либо ограничение свободы на срок от 2 до 7 лет, либо лишение свободы на тот же срок.