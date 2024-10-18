В Казахстане создан совет по стратегическому партнерству с зарубежными вузами

Государство намерено выработать единые правила стратегического партнерства с иностранными университетами
При министерстве науки и высшего образования Казахстана создан совет по стратегическому партнерству с зарубежными вузами. В стране уже действует 23 иностранных учебных заведения и ведется взаимодействие с университетами из более чем 20 стран. Государство намерено выработать единые правила стратегического партнерства, сообщила заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова во время встречи с руководителями зарубежных университетов.
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