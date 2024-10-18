В Казахстане создан совет по стратегическому партнерству с зарубежными вузами

При министерстве науки и высшего образования Казахстана создан совет по стратегическому партнерству с зарубежными вузами. В стране уже действует 23 иностранных учебных заведения и ведется взаимодействие с университетами из более чем 20 стран. Государство намерено выработать единые правила стратегического партнерства, сообщила заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова во время встречи с руководителями зарубежных университетов.

«Важно обсудить и совместно выработать предложения по развитию сотрудничества. Я считаю, что следует сохранить этот формат работы и совместно решать возникающие вопросы. В связи с этим предлагается создать Совет по работе со стратегическими партнерами при Министерстве науки и высшего образования. Этот Совет станет постоянной платформой для обмена мнениями и поиска инновационных решений, учитывая интересы всех участников», — заявила Дуйсенова.

Она подчеркнула, что это не затронет академическую и управленческую свободу университетов. Партнерство будет направлено на развитие научных исследований и трансфер передовых образовательных программ и методик обучения. Также она подчеркнула, что будет продолжаться и сотрудничество в рамках совместных научных проектов.

Представители зарубежных вузов поддержали идею создания Совета и внедрения общих правил стратегического партнерства. «Поддерживаю идею по формированию рейтинга и ранжированию вузов. Конкуренция – это основа развития», — сказал Маркс Биггс, ректор Heriot-Watt University, который был открыт на базе Актюбинского университета имени К. Жубанова.