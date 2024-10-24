В Алматы заблокировали 16 каналов в Telegram с рекламой наркотиков

Подписчикам, помимо покупки наркотиков, предлагали работу «закладчиками»
Прокуратура Алматы сообщила, что заблокированы 16 Telegram-каналов, где рекламировались и распространялись наркотические средства и психотропные вещества.
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