Подписчикам, помимо покупки наркотиков, предлагали работу «закладчиками»
В Алматы заблокировали 16 каналов в Telegram с рекламой наркотиков
фото Жанары Каримовой

Прокуратура Алматы сообщила, что заблокированы 16 Telegram-каналов, где рекламировались и распространялись наркотические средства и психотропные вещества.

«В ходе проверки выявлено, что участникам помимо возможности покупки запрещенных веществ предлагали работу “закладчика”», - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Суд удовлетворил иск прокурора Медеуского района о блокировке каналов.

Для привлечения виновных лиц к ответственности проводится досудебное расследование по части 1 статьи 299-1 Уголовного кодекса (пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров).

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