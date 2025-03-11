Подозреваемые в организации финпирамиды Asar Baspana присвоили почти 4 млрд тенге вкладчиков – АФМ

В агентстве по финансовому мониторингу сообщили подробности дела о финансовой пирамиде Asar Baspana, которая работала под видом потребительского кооператива.

Следствием установлено, что подозреваемые в организации финпирамиды во главе с Н. Туганбаевым привлекли от 86 тыс. граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно.

«В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счет вложений новых участников. Подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana», - отметили в АФМ.

Сообщается, что 3,8 млрд тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками, а с декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, подозреваемые заявили о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами, но фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева, сообщили в АФМ.

«Когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт Asar Baspana в технический режим с целью сокрытия следов преступной деятельности. В ходе следствия серверные данные восстановлены», - добавили в ведомстве.

9 февраля были проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта. Изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближенных. В гАктау у брата Туганбаева изъяты 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива.

Всего в ходе следствия арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге.

11 февраля судом в отношении Н. Туганбаева и Н Байтасова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается.