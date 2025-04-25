За счет возвращенных государству активов построят 11 медобъектов в селах Актюбинской области

На эти цели выделено 1,4 млрд тенге
Правительство Казахстана сообщило о выделении 1,4 млрд тенге на строительство медицинских учреждений в Актюбинской области. Деньги выделены из специального госфонда, где аккумулируются возвращенные государству активы.
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