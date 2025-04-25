За счет возвращенных государству активов построят 11 медобъектов в селах Актюбинской области

Правительство Казахстана сообщило о выделении 1,4 млрд тенге на строительство медицинских учреждений в Актюбинской области. Деньги выделены из специального госфонда, где аккумулируются возвращенные государству активы.

В регионе будут построены 11 медицинских объектов, их планируют сдать уже в этом году, говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра.

Так, в селе Нура Иргизского района и селе Ногайты Байганинского района будут построены фельдшерско-акушерские пункты. В селах Шокысу, Сарысай и Тогыз Шалкарского района, селе Жарык Мугалжарского района, селе Бегалы Кобдинского района и селе Жарма Иргизского районабудут построены медицинские пункты.

А в селах Кайынды и Мугалжар Мугалжарского района, а также селе Маржанбулак Алгинского района появятся врачебные амбулатории.

«Все медицинские учреждения рассчитаны на 25-45 посещений в сутки, что позволит обеспечить высокую доступность качественных медицинских услуг для местного населения», - отмечается в сообщении правительства.

К этому моменту правительство выделило из фонда возвращенных активов более 100 млрд тенге на строительство различных социальных объектов в регионах Казахстана.