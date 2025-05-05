Капшагайское водохранилище второй год подряд наполнено полностью

Второй год подряд Капшагайское водохранилище в Алматинской области наполнилось на 100%, сообщила пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации.

«Сейчас в водохранилище собрано около 18,5 млрд кубометров воды. Наполнение водохранилища позволит полностью обеспечить водой Акдалинский и Шенгельдинский массивы орошения в Алматинской области», - отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что это результат совместной с Китаем работы по вопросам распределения вод трансграничных рек, к которым относится и река Или. И это «позволяет обеспечить аграриев Алматинской области поливной водой и улучшить экологическую обстановку в бассейне озера Балхаш».

Так, с начала этого года из водохранилища в озеро Балхаш было направлено 3,8 млрд кубометров воды. За аналогичный период прошлого года этот показатель достиг 2,9 млрд кубометров.

«Благодаря обильной подаче воды за год уровень озера Балхаш вырос на 12 см – с 341,52 м по Балтийской системе до 341,64 м. Объем воды увеличился на 2 млрд кубометров», - добавили в ведомстве.

В августе прошлого года сообщалось, что впервые за 10 лет Капшагайское водохранилище в Алматинской области наполнили на 100%, собрав более 18 млрд кубометров воды. До этого в последний раз водохранилище было наполнено на 100% в 2014 году.

Водохранилище собирает воду трансграничной реки Или.