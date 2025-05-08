В Алматы 9 мая полностью перекроют улицу Гоголя от Центрального парка до улицы Кунаева

В рамках проведения праздничной церемонии возложения цветов в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в районе парка 28-ми гвардейцев-панфиловцев будет временно ограничено движение транспорта, сообщает Telegram-канал Almaty_Joly.

«С 07:00 до 12:00 будет ограничено движение в квадрате улиц Кунаева – Жибек жолы – Казыбек би – Барибаева. На этом участке также будет временно закрыта парковка. Кроме того, в указанный период будет полностью перекрыта улица Гоголя от Центрального парка культуры и отдыха до улицы Кунаева», - говорится в сообщении.

Также временно изменят схему движения 34 маршрутов общественного транспорта.

Для участников мероприятия будет организована бесплатная развозка от парка 28-ми гвардейцев-панфиловцев в одном направлении по следующим маршрутам: пр. Достык (между ул. Толе би и ул. Казыбек би) – Площадь Абая – Центральный стадион; ул. Калдаякова (южнее ул. Гоголя) – «Халык Арена»; ул. Гоголя (уг. ул. Кунаева) – проспект Райымбек батыра / улица Абылай хана; ул. Кунаева (между ул. Гоголя и ул. Казыбек би) – рынок «Сәлем»; ул. Гоголя (западнее ул. Калдаякова) – «Алматы Арена».

Кроме того, в 9 вечера на площади Абая пройдет световое шоу с участием более 500 дронов. По данным акимата, в небе оживут образы героев, прославивших Казахстан в годы войны: Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой и Бауыржана Момышулы. С помощью световой анимации будут воссозданы символические сцены их подвигов.

Для зрителей подготовлены удобные площадки: площадь Абая, у гостиницы «Казахстан», возле Caspian University и вдоль пр. Абая — от Назарбаева до Достык.

В связи с шоу с 18:00 до 21:30 будет временно перекрыто движение на пр. Абая от пр. Назарбаева до пр. Достык, а также пр. Достык от ул. Курмангазы до ул. Сатпаева.