В МИД заявили, что не рассматривают вопрос эвакуации казахстанцев из Индии и Пакистана

Заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин заявил журналистам в сенате, что вопрос эвакуации казахстанцев из Индии и Пакистана пока не рассматривается.

«Сейчас нет такой необходимости (вывозить казахстанцев из Индии и Пакистана – В.). Военных действий в Дели нет, воздушное пространство открыто. Это вопрос сугубо к Air Astana, как они оценивают ситуацию. Вопрос об эвакуации встанет, когда будет известно, что нашим гражданам действительно угрожает опасность. Пока такой ситуации нет», - заявил Рахметуллин.

Замминистра добавил что воздушное пространство над Индией открыто, а над Пакистаном закрыто для индийских воздушных судов.

«Поэтому Air Astana должна найти пути вывоза этих граждан. Билеты были куплены, Air Astana говорит: “Мы эти деньги вернем”, но надо, конечно, вывозить их оттуда. Имеется в виду, что Air Astana этим занимается, насколько я знаю. Они сейчас изучают, какими маршрутами можно вывезти людей. То есть не вывезти. Вывоз - это неправильно. Это просто организация обратного маршрута, и все. Речь не идет об эвакуации», - подчеркнул Рахметуллин.

При этом у замминистра нет информации о количестве казахстанцев, находящихся на территории этих двух стран. Он лишь отметил, что «в Пакистане больше, чем в Индии», но это те, «кто находится на консульском учете», а «их не так много».

Напомним, в ночь на 7 мая Индия нанесла серию ударов по Пакистану, назвав свои действия спецоперацией против боевиков, действующих в контролируемых пакистанскими властями районах Кашмира. Индийские власти утверждают, что ракетные удары поразили девять целей, связанных с боевиками и не были направлены против пакистанских военных объектов. Пакистанская армия заявила, что удары пришлись по районам с гражданским населением, а не по террористам. По ее данным, индийские самолеты запустили ракеты из своего воздушного пространства. Пакистан пообещал ответить на удары Индии «в удобное для себя время и в удобном месте».

Две недели назад Индия обвинила Пакистан в поддержке боевиков, стоящих за нападением на туристов в контролируемой Индией части Кашмира. Тогда погибли 26 человек. Власти Пакистана обвинения отвергали.

Air Astana отменила рейсы Алматы – Дели – Алматы и Алматы – Мумбаи – Алматы, запланированные на 8 мая, объяснив это закрытием воздушного пространства между Индией и Пакистаном. В компании заявили, что пассажирам вернут полную стоимость билетов и прорабатывают возможность организации репатриационных рейсов по альтернативным маршрутам.