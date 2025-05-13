В предстоящий вегетационный сезон будет дефицит осадков в южных и западных регионах
В 11 регионах Казахстана в мае ожидается засуха – Минэкологии
Жамбылская область, фото Алмаса Кайсара

Тамара Вааль, Астана, Власть

Министерство экологии и природных ресурсов прогнозирует в мае засуху в отдельных регионах 11 областей, а из-за низких запасов влаги рекомендует провести посевные работы раньше климатических дат.

Как отметил во вторник в ходе заседания правительства министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, на посевных площадях севера и центра страны влагозапасы в основном удовлетворительные и оптимальные. Однако жаркий апрель «способствовал активному испарению, идет быстрая потеря влаги». В связи с этим, например, в Западно-Казахстанской области будет недостаточно запасов почвенной влаги в период сева. Поэтому министр рекомендовал провести посевные работы в зерносеющих регионах раньше климатических дат.

«В мае прогнозируется засуха на юге Костанайской, в юго-западной половине Западно-Казахстанской и Мангистауской областей, в северо-западной части Кызылординской, на севере Алматинской и Жамбылской областей, на юге Карагандинской, а также в отдельных районах Актюбинской, Атырауской, Абайской и Туркестанской областей», - сообщил глава Минэкологии.

По его данным, в июне среднемесячная температура воздуха на большей части Казахстана ожидается в пределах нормы – от +17+20 °С на севере и в центре страны, до +23+25 °С на западе. На юго-западе и крайнем юге жарче, чем обычно – на равнинной части в среднем +24+28 °С, максимальная температура воздуха будет достигать +45 °С.

На западе и северо-востоке страны количество осадков будет в пределах нормы, на остальной территории – преимущественно меньше нормы.

«По предварительному прогнозу, август и сентябрь прогнозируются благоприятными для формирования урожая и уборочных работ. Обильных и продолжительных осадков не ожидается, среднемесячные температуры воздуха на большей части страны предполагаются на 1 градус выше климатической нормы», - также добавил Нысанбаев.

В свою очередь министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов отметил, что текущий вегетационный сезон начался на 20 дней раньше – это обусловлено аномально теплой погодой.

«Особенностью данного сезона стало недостаточное увлажнение почвы в предвегетационный период, что является существенным фактором, влияющим на водохозяйственную обстановку в южных регионах. Вследствие пониженной влажности верхнего слоя почвы водопотребление посевов на начальном этапе увеличилось в среднем на 50%, что создает дополнительную нагрузку на источники орошения и повышает риск водного дефицита в последующие месяцы», - констатировал Нуржигитов.

Он привел данные «Казгидромета», что предстоящий вегетационный сезон «будет проходить в условиях дефицита осадков в южных и западных регионах страны».

«Эти условия, совместно с данными, которые мы получили от Всемирной метеорологической организации и Северо-Евразийского климатического центра о вероятной гидрологической засухе в период с мая по июль текущего года, создают предпосылки для возможных сложностей в аграрном секторе, особенно в бассейнах рек Жайык и Сырдарья», - предупредил министр, отметив, что «этот вегетационный период будет проходит с возможными рисками».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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