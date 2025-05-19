У Джо Байдена диагностировали рак на последней стадии

У бывшего президента США, 82-летнего Джо Байдена диагностирована агрессивная форма рака предстательной железы на четвертой стадии, которая дала метастазы в кости, сообщает Reuters со ссылкой на заявление его офиса.

Байдену поставили диагноз в пятницу, 16 мая. Сейчас он и его семья рассматривают варианты лечения с врачами. В офисе Байдена заявили, что, «хотя это более агрессивная форма заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить». Рак оценивается на 9 из 10 по шкале Глисона, которая используется для определения агрессивности рака предстательной железы.

Однако доктор Крис Джордж, медицинский директор онкологической программы Северо-западной сети здравоохранения, заявил, что рак предстательной железы больше не поддается лечению, если он распространяется на кости. Но существуют методы лечения, которые позволяют контролировать его.

По словам доктора Герберт Лепора, уролога из Нью-Йоркского университета в Лангоне, многие мужчины могут прожить «от пяти до десяти лет и дольше» даже с метастатическим раком простаты.

Физическое здоровье Байдена привлекло пристальное внимание во время его президентства 2021-2025 годов. Он внезапно прекратил свою попытку переизбраться в июле прошлого года, спустя несколько недель после того, как его прерванное выступление во время дебатов с Дональдом Трампом вызвало панику среди его коллег-демократов. На момент своего избрания в 2020 году Байден был самым пожилым человеком, победившим на выборах президента США. После ухода с поста президента Байден вел себя сдержанно, появившись на публике лишь несколько раз.