10 человек проходят подозреваемыми по делу о финансовой пирамиде Sax Invest

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области продолжается расследование по делу о финансовой пирамиде Sax Invest. Как сообщили в пресс-службе АФМ, подозреваемыми признаны 10 лиц, которые руководили структурными подразделениями финансовой пирамиды на территории городов Астана, Актобе, Уральск и Актау.

Как раннее сообщалось, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.

«Организаторами незаконно привлечено свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков. Следствием установлено, что большая часть вложений регулярно перечислялась не на счет компании, а на личный счет организатора пирамиды Мендыгалиева», - сообщили в АФМ.

Уточняется, что впоследствии деньги использованы им в личных целях, в том числе на азартные игры в казино – 2 млрд тенге, приобретение доли подконтрольной компании «Блайсико» – 28 млн тенге, покупку двух квартир в Атырау – 70 млн тенге, строительство частного дома в Атырау – 120 млн тенге, отдых зарубежом – 377 млн тенге, а также оплату обучения дочери в Лондоне – 53 млн тенге.

При этом, чтобы избежать уголовной ответственности, в начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения со 143 вкладчиками на сумму ущерба свыше 1,2 млрд тенге и выдал гарантийные обязательства о возврате денег до конца 2023 года более чем тысяче вкладчиков на сумму 7 млрд тенге. Однако, по данным АФМ, деньги вкладчикам не возвращены.

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге: четыре квартиры, два частных дома, две автомашины, цифровые активы на 10 тыс. USDT, а также ценные бумаги АО «ForteBank» и «Народный Банк Казахстана». В отношении семи подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ноябре прошлого года в АФМ сообщали, что Sax Invest не зарегистрирована в Казахстане и не имела лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке.

«Ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды: наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых); отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах», - отмечали в АФМ. Сообщалось, что с 2018 по 2022 годы свыше тысячи граждан вложили в нее более 1 млрд тенге. Филиалы компании работали по всей стране. В ноябре 2024 года был задержан и водворен в ИВС подозреваемый в руководстве структурным подразделением пирамиды на территории Мангистауской области. А подозреваемый в организации финпирамиды С. Мендыгалиев был объявлен в международный розыск. Ранее в Астане был задержан подозреваемый в руководстве столичным филиалом финпирамиды. Обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно) участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков. Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, заверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка). При условии привлечения новых инвесторов увеличивались бонусы, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу. Однако все деньги вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании. За период с января 2018 года по 2022 год в финансовую пирамиду было вовлечено более 3 тыс. человек, оборот составил почти 9 млрд тенге.