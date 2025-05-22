В нескольких регионах Казахстана сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Министерство по чрезвычайным ситуациям предупредило, что в
нескольких регионах Казахстана 22 мая сохраняется чрезвычайная пожарная
опасность.
Так, высокая пожарная опасность сохраняется на западе, в центре Алматинской области и в городе Конаеве, на севере области – чрезвычайная пожарная опасность.
На юге Костанайской области ожидается сильный дождь, но на юге области – чрезвычайная пожарная опасность, в центре – высокая пожарная опасность.
На севере, в пустынных и предгорных районах Туркестанской области и в городе Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области – высокая пожарная опасность.
Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на западе Акмолинской области, а также в Кызылординской области и в Кызылорде.
На западе Мангистауской и в Актау сохраняется высокая пожарная опасность, а на юго-востоке Актюбинской области – чрезвычайная пожарная опасность. На востоке Атырауской области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке области – высокая пожарная опасность, на юге области и в Атырау - чрезвычайная пожарная опасность.
На юге и востоке области Жетысу ожидается сильная жара +37 градусов. На юге, востоке, в центре области и в городе Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области – чрезвычайная пожарная опасность.
На севере, юге Жамбылской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области – чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на западе и севере Алматинской области сильная жара +36 градусов.
На юге области Абай и на юго-востоке Восточно-Казахстанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юго-востоке области Абая и на юго-западе ВКО – высокая пожарная опасность.
Также высокая пожарная опасность сохранится на востоке Павлодарской области и в городе Павлодаре, на западе и юге области – чрезвычайная пожарная опасность.
На востоке Карагандинской области – высокая пожарная опасность, на юге, востоке, в центре области Улытау и в городе Жезказгане – чрезвычайная пожарная опасность.
МЧС рекомендует не разводите открытый огонь на природе, не бросать не потушенные окурки и не сжигать сухую траву и мусор.
При этом на юге Костанайской области, днем в горах Туркестанской области днем в Акмолинской области на западе, севере, востоке Актюбинской области, на севере, востоке Западно-Казахстанской области, днем в горных районах Жамбылской области, в горных районах Алматинской области, утром и днем на западе Карагандинской области, на западе, севере, востоке области Улытау, на севере, востоке Атырауской области ожидаются дожди с грозами.
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