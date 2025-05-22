В нескольких регионах Казахстана сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Министерство по чрезвычайным ситуациям предупредило, что в нескольких регионах Казахстана 22 мая сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Так, высокая пожарная опасность сохраняется на западе, в центре Алматинской области и в городе Конаеве, на севере области – чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Костанайской области ожидается сильный дождь, но на юге области – чрезвычайная пожарная опасность, в центре – высокая пожарная опасность.

На севере, в пустынных и предгорных районах Туркестанской области и в городе Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области – высокая пожарная опасность.

Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на западе Акмолинской области, а также в Кызылординской области и в Кызылорде.

На западе Мангистауской и в Актау сохраняется высокая пожарная опасность, а на юго-востоке Актюбинской области – чрезвычайная пожарная опасность. На востоке Атырауской области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке области – высокая пожарная опасность, на юге области и в Атырау - чрезвычайная пожарная опасность.

На юге и востоке области Жетысу ожидается сильная жара +37 градусов. На юге, востоке, в центре области и в городе Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области – чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге Жамбылской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области – чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе и севере Алматинской области сильная жара +36 градусов.

На юге области Абай и на юго-востоке Восточно-Казахстанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юго-востоке области Абая и на юго-западе ВКО – высокая пожарная опасность.

Также высокая пожарная опасность сохранится на востоке Павлодарской области и в городе Павлодаре, на западе и юге области – чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Карагандинской области – высокая пожарная опасность, на юге, востоке, в центре области Улытау и в городе Жезказгане – чрезвычайная пожарная опасность.

МЧС рекомендует не разводите открытый огонь на природе, не бросать не потушенные окурки и не сжигать сухую траву и мусор.

При этом на юге Костанайской области, днем в горах Туркестанской области днем в Акмолинской области на западе, севере, востоке Актюбинской области, на севере, востоке Западно-Казахстанской области, днем в горных районах Жамбылской области, в горных районах Алматинской области, утром и днем на западе Карагандинской области, на западе, севере, востоке области Улытау, на севере, востоке Атырауской области ожидаются дожди с грозами.