В Гарварде по «Болашаку» обучаются семь казахстанцев – Миннауки

«На сегодняшний день по программе «Болашак» в Гарварде обучаются 7 человек», - написал в Facebook пресс-секретарь ведомства Олжас Беркинбаев.

При этом министерство не располагает информацией о студентах, обучающихся по другим программам или на собственные средства.

«По таким случаям будут направлены соответствующие запросы», - заверил пресс-секретарь.

Напомним, что администрация президента США прекратила действие сертификата Гарвардского университета на право осуществлять программу по студенческим обменам. Иностранцы, планирующие учиться в США, должны получить визу класса F или M. А выдавать необходимые для получения таких виз документы могут только те учебные заведения, у которых есть сертификат для приема студентов и участников программ обмена. Это означает, что Гарвард больше не сможет принимать на обучение иностранных студентов. А те, кто уже учится в Гарварде, будут вынуждены перейти на обучение в другой университет или потеряют право на пребывание в стране.