В Гарварде по «Болашаку» обучаются семь казахстанцев – Миннауки

Однако по другим студентам информации нет
В министерстве науки и высшего образования сообщили, сколько студентов обучаются в Гарвардском университете по программе «Болашак».
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