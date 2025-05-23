В Алматы сменится аким

«(...) маслихат города Алматы сообщает, что 24 мая 2025 года в 12:00 часов состоится собрание депутатов маслихата города Алматы VIII созыва для дачи согласия на назначение акима города Алматы», – указано в сообщении маслихата.

55-летний Ерболат Досаев был назначен на должность акима Алматы 31 января 2022 года.

Досаев родился 21 мая 1970 года в Алма-Ате. Окончил Республиканскую физико-математическую школу-интернат в городе, Алматинский энергетический институт и Московский государственный технический университет им. Баумана по специальности «Инженер электронной техники».

Трудовую деятельность начинал в 1993 году МНПП «Искер», в разные годы потом работал генеральным директором АОЗТ «Корпорация «Акцепт», председателем правления ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк», советником премьер-министра, был вице-министром энергетики, индустрии и торговли, вице-министром финансов, возглавлял агентство по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. Также был управляющим Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) в Казахстане, министром здравоохранения, министром экономического развития и торговли, министром экономики и бюджетного планирования, министром национальной экономики, председателем правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», заместителем премьер-министра. В феврале 2019 года был назначен председателем Нацбанка.

«Власть» подробно рассказывала о его биографии и задачах, стоявших перед ним на посту акима Алматы, в этом материале.