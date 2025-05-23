У «Казахфильма» больше нет таких колоссальных бюджетов, как до 2019 года

У киностудии «Казахфильм» больше нет таких колоссальных бюджетов, которые были до 2019 года, заявил в пятницу в ходе брифинга временно исполняющий обязанности президента киностудии Айдар Омаров, отвечая на вопросы о критике со стороны Союза кинематографистов.

«С августа до сегодняшнего момента мы соблюдали некую дипломатию и цивильное поведение в информационном поле, чтобы это было здоровое поведение. Но эти выдуманные нападки не прекращаются», - сказал Омаров.

По его мнению, нужно понять мотивы людей, критикующих студию:

«(Нужно - В) просто копнуть посмотреть, кто такой Адай Абельдинов, где он работал, на каких проектах и какую кассу или зрительную любовь они получили. Или, например, где один человек в одно лицо и сценарист, и продюсер, а его жена - директор кино», - считает врио президента.

Он также заявил, что сейчас у «Казахфильма» нет «таких колоссальных, громадных бюджетов, как это было до 2019 года». И сегодня работа ведется по привлечению бизнеса. Омаров считает, что «некоторым не нравятся перемены», а перемены, даже неприятные, необходимы, чтобы киностудия выжила.

«Сейчас остался тот костяк, который с 90-х годов работал на киностудии. Есть люди, которые два года ходили бесплатно на работу. Мы этих людей ценим, поддерживаем, будем поддерживать. А все, кто пишут, вы же журналист, проведите журналистское расследование по авторам этих писем и сразу будет все понятно - там сразу будет на виду наглядно», - предложил Омаров.

Накануне Союз кинематографистов сделал заявление по поводу ситуации на киностудии «Казахфильм». СМИ сообщали, что Омарова обвинили в некомпетентности и разрушении творческого климата на студии, а министра культуры и информации Аиду Балаеву в игнорировании проблем.