Более 370 млрд тенге планируют потратить на ремонт энергоисточников в 2025 году

В рамках подготовки к новому отопительному сезону на ремонт энергетических источников планируется потратить 373 млрд тенге, из которых 25,4 млрд тенге уже выделено из резерва правительства. Кроме того, для капитального ремонта тепловых сетей предусмотрено 89,7 млрд тенге, однако дополнительная потребность составляет еще 103,3 млрд тенге, сообщил во вторник в ходе заседания правительства вице-министр энергетики Сунгат Есимханов.

В этом году на электрических станциях планируется отремонтировать 10 энергоблоков, 63 котла и 39 турбин. По данным Есимханова, на разных стадиях работы ведутся на четырех энергоблоках, 19 котлах и 10 турбинах, завершены – на одном энергоблоке, двух котлах и одной турбине. На электрических сетях отремонтировано 0,9 тыс. км линий электропередачи, 36 подстанций, на 66 котельных в зоне централизованного теплоснабжения намерены отремонтировать и провести реконструкцию 44 котлов.

«На вышеуказанные ремонтные работы по энергетическим источникам планируется освоение 373 млрд тенге, что на 14% выше уровня прошлого года (327 млрд тенге). Заблаговременно, согласно поданным заявкам, из резерва правительства выделено 25,4 млрд тенге», - сказал вице-министр.

Кроме того, для капитального ремонта и реконструкции 323 км тепловых сетей в 2025 году предусмотрено 89,7 млрд тенге инвестиций, в том числе 75,7 млрд тенге – из бюджета и 14 млрд тенге – в рамках тарифной сметы предприятий. Также в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» для модернизации 129 км теплосетей в этом году планируется привлечь 98,7 млрд тенге инвестиций.

«На сегодня имеется дополнительная потребность в финансировании в объеме 103,3 млрд тенге для реализации 56 проектов реконструкции и модернизации тепловых сетей. В частности, 37,3 млрд тенге – для завершения 28 проектов, 66 млрд тенге – для реализации 28 новых проектов», - добавил вице-министр.

Он напомнил, что по итогам ремонтных работ в прошлом отопительном сезоне технологические нарушения на электростанциях снизились на 27% до 782 случаев. По всем нарушениям проведены расследования и выданы рекомендации. Кроме того, девять ТЭЦ перешли из «красной» зоны в «желтую» и три ТЭЦ из «желтой» – в «зеленую».