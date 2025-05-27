Из-за высокого износа сетей остаются риски аварий в новый отопительный сезон – Минпромышленности

В прошедшем отопительном сезоне зафиксировано 53 нарушения в системах теплоснабжения и 254 – на сетях водоснабжения и водоотведения. При этом больше всего нарушений наблюдалось в области Абай, в Акмолинской, Восточно-Казахстанскиой, Карагандинской областях и в Астане, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

«Ежегодно при прохождении отопительного сезона имеются риски, связанные с технологическими нарушениями и авариями в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения ввиду высокого износа. В прошедшем отопительном сезоне зафиксировано 53 технологических нарушений в системах теплоснабжения и 264 технологических нарушений на сетях водоснабжения и водоотведения», - сказал Нагаспаев.

В основном, по его данным, технологические нарушения зафиксированы в области Абай по теплоснабжению – 4, по водоснабжению – 23, в Акмолинской – 3 и 32 соответственно, в Восточно-Казахстанский – 15 и 32 соответственно, в Карагандинской – 6 и 27 по теплоснабжению и по водоснабжению соответственно, в Астане – 87 по водоснабжению.

В целом, общая протяженность сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения в Казахстане составляет порядка 137 тыс. км, средний износ составляет 49%, требуют замены порядка 67 тыс. км. Наиболее изношенные инженерные сети находятся в Павлодарской области – 66%, в Карагандинской области – 62%, в области Абай – 59%, в Восточно-Казахстанской области – 58%, в области Улытау – 58%, в Северо-Казахстанской области – 56%.

Как напомнил министр, в этом году из республиканского бюджета предусмотрены 176 млрд тенге на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения. В целом к 2030 году планируется снизить износ до 40%.