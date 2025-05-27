Министерство экологии разработало дорожную карту по отстрелу сайгаков

Министерство экологии завершило разработку дорожной карты по регулированию численности популяции сайгаков, сообщил во вторник вице-министр экологии Казахстана Нуркен Шабиев в ходе расширенного заседания комитета по аграрным вопросам в мажилисе. При этом биологическое обоснование еще готовится Институтом зоологии, его планируют внести в правительство на этой неделе.

По словам Шабиева, в прошлом году до окота в Казахстане насчитывалось 2 млн 833 тыс. особей.

«В этом году учет был проведен, в ближайшее время на днях данные будут предоставлены. Предварительно 4 млн, с учетом окота прогнозно-оценочно можно сказать, что количество превысит 5 млн особей. То есть в этом году ее уже есть более 5 млн», - сказал вице-министр.

Отвечая на вопросы депутатов, Шабиев сообщил, что дорожная карта по регулированию численности сайги уже готова. При этом биологическое обоснование еще разрабатывается.

«В настоящее время Институтом зоологии готовится биологическое обоснование – в ближайшее время оно будет готово, надеюсь, что на этой неделе мы внесем в правительство предложения о переходе к устойчивому использованию. Говоря простыми словами, по изъятию определенного количества в соответствии с биологическим обоснованием», - сказал он.

Шабиев добавил, что, с учетом опыта изъятия 2023 года, этот процесс будут дорабатывать и повысят его эффективность.

«Количество мясокомбинатов, готовых принимать – строго по заявкам, сколько они готовы переработать, столько и будет изъято, чтобы не допустить позапрошлогодний опыт, когда местами была порча», – пояснил он.

В ходе заседания выступили фермеры, которые заявили, что страдают от наплыва сайги, а также научные работники, проводившие исследования сайгаков в разных регионах.

Галымжан Саханов, представитель крестьянского хозяйства из Астраханской области, заявил, что количество сайгаков в регионе выросло до миллиона, и уже «пятый день экипажи автомобилей пытаются выгнать их с полей и сохранить посевы». Он призвал ввести контроль за их численностью, по его мнению, изъятие также будет решать вопрос обеспечения мясом.

Альжан Шамшидинов, проректор по науке Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана, рассказал, что исследования университета показали наличие паразитарных болезней у сайгаков, кроме того, скрещивание генетически близких особей ведет к развитию других болезней, ранее не изученных учеными. По его словам, если держать сайгу в резерватах, то у них не развиваются определенные болезни, которые встречаются у сайгаков на свободе.

Ученый также привел данные, что $2,5 млрд может принести экспорт мяса сайгаков, а до $500 млн может принести развитие охотничьей культуры.

«На основании наших исследований, всех сайгаков можно держать в закрытых резерватах, весной загонять и осенью вести на убой самцов», - сказал он, добавив, что есть институты, которые хотят производить колбасные изделия из мяса сайги.

Алексей Грачев, заведующий лабораторией териологии Института зоологии, говорит, что порог популяции сайги, ниже которого нельзя допускать падение численности, составляет 550-600 тыс. особей для всего Казахстана. По его словам, объем изъятия, не превышающий 20%, не принесет вреда популяции. При этом из-за высокой численности в этом году популяции едва хватило кормов, чтобы пережить зиму, вскрытие обнаруженных весной туш сайги в Карагандинской области и Улытау показало, что они погибли из-за длительного истощения.

«Успех охраны вида обернулся угрозой самому виду и его будущему, если не будет найдено сбалансированное решение», - сказал Грачев.

Сергей Скляренко, директор центра прикладной биологии Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, отметил, что конфликт между популяцией сайгаков и сельским хозяйством требует изучения. По данным исследования, проведенного организацией в Западно-Казахстанской области, этот конфликт наблюдается в основном в районах, где и до повышения численности сайги была деградация пастбищ и нехватка воды. При этом пастбища деградируют и там, где сайгаков нет, на это в том числе влияет и изменение климата, но его влияние не оценивается. Кроме того, по его словам, на ситуацию влияет и нарушение миграции сайгаков после строительства некоторых объектов линейной инфраструктуры – сайгаки остаются в некоторых местах дольше, нанося больший ущерб.

«Ущерб сельскому хозяйству в Западно-Казахстанской области варьируется от 6 тыс. до 35 млн тенге, в основном это снижение продуктивности сенокосов, в большей части случаев крестьяне вынуждены косить на большей площади территории, увеличивая расходы на технику и на топливо. Вклад сайгаков в сокращение продуктивности угодий остается неясным, никто его не оценивал», - отметил Скляренко.

По его словам, в Западно-Казахстанской области увеличение численности сайгака обострило существующие проблемы землепользования в регионе.

«Эти проблемы уже не получится решить только одними мерами, относящимися к сайгаку. Здесь нужно межведомственное взаимодействие министерства экологии и природных ресурсов и министерства сельского хозяйства», - считает ученый.

Депутат Павел Казанцев заявил, что по наплыву сайгаков в стране «очевидный ЧС», это «битва, в которую надо вступать немедленно», но при этом отсутствует оперативное управление.

«Мы прикрываемся какими-то там научными обоснованиями и так далее. Понятно, что научное обоснование будет измеряться в сотнях тысяч голов. Да, мы уже два месяца можем в поле работать, не набирая еще этих голов. Потом придет обоснование, мы можем работать», - сказал он.

Депутат заявил, что о необходимости круглосуточного вывоза мяса сайги на переработку.

«Первое – это государственный убой. Далее должен быть частный убой. А почему людям не дать бесплатного мяса? Опять же, Google в помощь, я не великий кулинар, но тушенка делается элементарно из него. Я с детства своего помню прекрасно, что тушенка из сайги, почему не заготавливает?» - сказал он.

Депутат добавил, что «при режиме ЧС законы можно как-то и прикручивать».

«Надо будет – выходить на указ президента даже, на период такой-то принять, что каждое село… Не на мотоциклах с бибикалками ездить, сайгу пугать, он должен с ружьем выезжать и фигачить. И у него должно быть четкие рекомендации. Фигачим кого, стреляем, значит, стреляем самцов, а может быть, и всех подряд... И в этом ничего страшного нет», - сказал Казанцев.

Напомним, к вопросу отстрела сайгаков в министерстве экологии вернулись в марте этого года.

В апреле прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с жителями Костанайской области пообещал отменить решение об отстреле сайгаков, которое ранее приняло Минэкологии, и запретить изъятие популяции, которые «являются символами казахской степи». Однако уже 14 марта в ходе заседания Национального курултая он заявил, что за счет ужесточения наказания за браконьерство и других мер в Казахстане резко увеличилось поголовье сайгаков, и угрозы для их популяции уже нет. По его словам, теперь страдает сельское хозяйство и есть риски ухудшения эпизодической ситуации. Токаев поручил правительству всесторонне изучить вопрос с участием профильных специалистов и принять взвешенное решение.