В Алматы запустили производство препарата для лечения хронической болезни почек

Компания AstraZeneca запустила производство лекарственного препарата «Форсига» для лечения хронической болезни почек — заболевания, затрагивающего каждого десятого жителя Казахстана. Производить лекарство будут на базе «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика».
Препарат «Форсига» предназначен для лечения хронической болезни почек, также других коморбидных состояний, таких как хроническая сердечная недостаточность и сахарный диабет 2 типа.
«Если говорить о количестве пациентов, то препарат покрывает всю потребность, которая есть в амбулаторном лекарственном обеспечении по сахарному диабету на сегодняшний день», - рассказала Мария Шипулева, директор представительства AstraZeneca в Республике Казахстан.
В 2018 году препарат был зарегистрирован на территории Казахстана. С 2022 года вошел в списки амбулаторного лекарственного обеспечения. Образовательные проекты с врачами ведутся с 2019 году по сахарному диабету, по хронической болезни почек и сердечной недостаточности - с 2023 года.
В этом году было запущено два исследования реальной клинической практики. Уже 700 пациентов вошли в регистр для будущей аналитики. Это делается для того, чтобы была научная база по использованию в клинике данного препарата с доказательностью с точки зрения его эффективности.
AstraZeneca — британо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании.
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