В Алматы запустили производство препарата для лечения хронической болезни почек

Препарат «Форсига» предназначен для лечения хронической болезни почек, также других коморбидных состояний, таких как хроническая сердечная недостаточность и сахарный диабет 2 типа.

«Если говорить о количестве пациентов, то препарат покрывает всю потребность, которая есть в амбулаторном лекарственном обеспечении по сахарному диабету на сегодняшний день», - рассказала Мария Шипулева, директор представительства AstraZeneca в Республике Казахстан.

В 2018 году препарат был зарегистрирован на территории Казахстана. С 2022 года вошел в списки амбулаторного лекарственного обеспечения. Образовательные проекты с врачами ведутся с 2019 году по сахарному диабету, по хронической болезни почек и сердечной недостаточности - с 2023 года.

В этом году было запущено два исследования реальной клинической практики. Уже 700 пациентов вошли в регистр для будущей аналитики. Это делается для того, чтобы была научная база по использованию в клинике данного препарата с доказательностью с точки зрения его эффективности.

AstraZeneca — британо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании.