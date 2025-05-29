Илон Маск покидает администрацию Трампа

В среду Маск в социальной сети X сообщил, что его работа в качестве специального государственного служащего в департаменте эффективности государственного управления закончена.

По словам источника Reuters, уход Маска был решен «на уровне старшего персонала».

Точные причины отставки Илона Маска неясны, но он покидает свой пост через день после того, как раскритиковал законопроект о налогах и расходах: «Честно говоря, я был разочарован, увидев законопроект о расходах, который увеличивает дефицит бюджета, а не просто сокращает его, и подрывает работу, которую проводит команда DOGE».

За последние несколько недель Маск сталкивался в частном порядке с некоторыми чиновниками уровня кабинета министров. Он публично напал на торгового советника Белого дома Питера Наварро, назвав его «идиотом» за то, что тот отверг стремление Маска к «нулевым тарифам» между США и Европой.

130-дневный мандат Маска в качестве специального государственного служащего в администрации Трампа должен был истечь примерно 30 мая. Администрация заявила, что усилия DOGE по реструктуризации и сокращению федерального правительства будут продолжены.

По данным обзора Reuters, посвященного увольнениям сотрудников агентств, Трампу и DOGE удалось сократить почти 12%, или 260 тыс. человек из 2,3 млн федеральных гражданских служащих.