Сенат вернул в мажилис законопроект, предусматривающий выдачу потребительских кредитов спустя сутки

Депутаты сената в четверг в двух чтениях рассмотрели и вернули в мажилис поправки в законодательство по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации. Документом предусматриваются изменения по выдаче потребительских кредитов. Их будут выдавать только спустя сутки после одобрения. Кроме того, пересмотрены основания для списания мошеннических кредитов и вводится норма по обязательной биометрии при покупке сим-карт.

«Для предотвращения необдуманного получения кредитов вводится период охлаждения на 24 часа между заключением договора потребительского онлайн-займа и его фактической выдачей. По истечении данного срока гражданин должен дать согласие на получение займа», - рассказал о новеллах сенатор Сергей Карплюк.

Для борьбы с оформлением кредитов на граждан без их согласия вводится требование по личному присутствию граждан, впервые обратившихся за получением займа, в отделении банка или микрофинансовой организации. Сенатор подчеркнул, что несоблюдение этих требований является основанием для внесудебного списания кредитов.

Также пересмотрены основания для списания мошеннического кредита по решению суда. В частности, будут списываться кредиты, оформленные в результате незаконного получения и использования средств идентификации гражданина, а также при нарушении банком или микрофинансовой организацией порядка проведения биометрии либо требований по выявлению и фиксации фактов мошенничества.

«В сфере сотовой связи вводится запрет на продажу сим-карт гражданам без проведения их биометрии. И ограничение по количеству сим-карт на одного абонента (до 10 карт), а также запрет на передачу абонентского номера другому лицу», - добавил Карплюк.

Кроме того, в рамках борьбы с мошенничеством с использованием сотовой связи банкам предоставляется право приостанавливать все расходные операции по банковскому счету либо электронному кошельку на срок не более пяти рабочих дней при выявлении признаков мошенничества. Вместе с тем банки наделяются полномочиями по отклонению платежа или перевода денег, а также ограничению в обслуживании при наличии сведений о подозрительных транзакциях в базе антифрод-центра Национального банка.

Еще ряд поправок направлен на смягчение требований по открытию иностранных банков в Казахстане. В частности, для иностранных инвесторов будет сокращен перечень документов для получения разрешения на открытие иностранного банка. Их количество будет зависеть от рейтинга иностранной материнской компании. Кроме того, снижены требования к активам иностранного банка при создании филиалов – с $20 млрд до $10 млрд.

В то же время сенаторы добавили свои поправки, из-за которых документ вернули в мажилис. В их числе – обмен информацией о призыве на срочную воинскую службу между информационными системами государственных органов и кредитных бюро.

«В рамках данных поправок уточняется, что только при наличии информации о призыве гражданина на срочную воинскую службу банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций и микрофинансовой организации запрещается выдавать заем таким гражданам», - пояснил сенатор.

Также устанавливаются правовые основы для создания антифрод-систем операторами связи, внесены изменения в процедуру внесудебного банкротства, где определен круг лиц, в отношении которых может применяться эта процедура. Также внесены изменения, в соответствии с которыми обязательства перед кредиторами должников, являющихся гарантами, поручителями и залогодателями, не подлежат прекращению по обязательствам третьих лиц.