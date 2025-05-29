Прямое авиасообщение между Шанхаем и Алматы запустят с 4 июля

В Шанхае проходит международная туристская выставка ITB China 2025, в которой участвует Алматы. Как сообщила пресс-служба акимата, на выставке город представляли семь отечественных туроператоров. Между казахстанскими и зарубежными туроператорами подписаны более 30 соглашений о приеме туристов и меморандумов с цифровыми платформами, направленных на продвижение Алматы в онлайн-пространстве.

В акимате Алматы считают, что эти договоренности будут способствовать укреплению деловых связей и развитию международного сотрудничества, направленного на увеличение туристского потока.

«В 2025 году наши города намерены подписать соглашение о побратимстве, что станет логичным продолжением многолетнего сотрудничества. Очередным шагом в развитии наших связей станет открытие прямого авиасообщения между Шанхаем и Алматы. С 4 июля авиакомпания China Eastern Airlines запустит регулярные рейсы», - отметил заместитель руководителя управления туризма города Алматы Газиз Толебек.

Ранее посол Китая в Казахстане Вэй Цзян сообщала, что рейсы по маршруту Шанхай Пудун - Алматы будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

В феврале занимавший тогда пост акима Алматы Ерболат Досаев и председатель China Eastern Airlines Ван Чжицин обсудили возможность открытия прямого рейса Алматы – Шанхай. Между Досаевым и Чжицином был подписан меморандум об оказании содействия в открытии прямого рейса.

China Eastern Airlines Co., Ltd. является государственной авиакомпанией Китая со штаб-квартирой в Шанхае. Она входит в тройку крупнейших китайских авиаперевозчиков и является членом глобального авиационного альянса SkyTeam. Флот авиакомпании насчитывает порядка 780 самолетов, а маршрутная сеть охватывает свыше 1 150 направлений в 175 странах.

Напомним, что 2025 год объявлен Годом туризма Китая в Казахстане. В 2024 году Алматы посетили более 99 тыс. граждан КНР, что на 50% больше, чем в предыдущем году.