Специальная крипто-зона может появиться в новом городе Алатау – Минцифры

Новый город Алатау потенциально может стать территорией новой крипто-зоны, где население сможет расплачиваться в кафе, ресторанах и других местах криптовалютой, сообщил в четверг журналистам в кулуарах Astana International forum министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев. Но для начала нужно разработать законодательные поправки.

«Президент озвучил такую идею (о создании крипто-зоны – В.). Сейчас правительство совместно с регуляторами будет проводить определенную работу для подбора наиболее подходящей локации. Конечно же, наиболее подходящая локация для CryptoCity – это новый город Алатау», - сказал Мадиев.

По его словам, идея состоит в том, чтобы криптовалюта выступала как средство платежа: ей можно будет расплачиваться в ресторанах, кафе, за нее можно будет также покупать недвижимость и делать инвестиции в криптовалюте. Глава Минцифры считает, что это может стать «хорошим рывком в блокчейн индустрии» и привлечь в эту отрасль IT-специалистов.

Он также добавил, что для начала нужно разработать соответствующий нормативно-правовой акт.

«Город сам по себе уже развивается. Нам необходимо создать регуляторные условия для этого. CryptoCity предполагает, что там свободный оборот криптовалюты, сrypto friendly законодательство, крипта выступает как средство платежа. Эти условия необходимо прописать в законодательстве», - резюмировал Мадиев.

Ранее в ходе панельной сессии форума президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в Казахстане планируется создать новаторскую пилотную зону CryptoCity, в которой криптовалюту можно будет использовать для покупки товаров, услуг и для других целей.